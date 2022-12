Notizie Udinese – Ecco la quinta amichevole: svelato il prossimo avversario

I bianconeri si preparano nel migliore dei modi al campionato e tra qualche giorno si ritornerà sul campo per un match di altissimo livello

Redazione

Il team bianconero si prepara alla seconda parte di questa stagione che sarà molto lunga e intensa. Il sogno del team friulano non ha nessuna intenzione di fermarsi proprio oggi, visto che la società sta cercando di rinforzare la squadra anche in vista della seconda parte di stagione. Nel frattempo sempre la dirigenza si sta muovendo per fissare un ottimo calendario in preparazione al via del campionato che sarà il prossimo quattro di gennaio. Nelle ultime ore è stata fissata un'amichevole di ottimo livello. Un match che i bianconeri hanno già giocato quest'anno e che finalmente avranno la possibilità per prendersi una piccola rivincita. Ecco i prossimi avversari dell'Udinese.

La squadra che giocherà contro i friulani è il Lecce di Marco Baroni. Il team pugliese ha sorpreso tutti in questo avvio di campionato conquistando punti su punti ed allontanandosi gradualmente dalle zone pericolose della classifica. Anche l'Udinese non è riuscito a passare contro il Lecce ed anzi per gran parte del match ha rischiato di uscire dal campo con le tasche vuote, poi ci ha pensato Beto a mettere una pezza e regalare un punto alla società del Friuli Venezia Giulia. Ora non puoi perdere tutti i dettagli su questo incontro che sarà importante per valutare lo stato di forma degli uomini di Andrea Sottil.

I dettagli dell'incontro — Il fischio d'inizio è stato programmato alle ore 15 e 30 allo stadio Friuli o Dacia Arena di Udine. La data prescelta è quella dell'antivigilia di Natale, stiamo parlando del 23 di Dicembre. Al momento non sono ancora state comunicate tutte le info per l'accesso allo stadio e di conseguenza non sappiamo se l'incontro sarà a porte chiuse o meno.