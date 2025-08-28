mondoudinese udinese news udinese Udinese – Ecco quando parlerà mister Runjaic: la conferenza

Si avvicina sempre di più la gara contro l’Inter e mister Runjaic si prepara a presentare la sfida al Meazza
La partita tra Inter e Udinese è sempre più vicina. Le due squadre si affronteranno Domenica 31 Agosto alle 20:45 al Giuseppe Meazza per la seconda gara di campionato.

Mister Kosta Runjaic incontrerà i giornalisti venerdì alle 14.30 presso la sala stampa del Bluenergy Stadium per presentare Inter-Udinese. Per la stampa sarà aperto l'ingresso Uffici dello stadio. La conferenza sarà trasmessa in diretta su TV 12.

