Notizie Udinese / Ehizibue: un gol per conquistare la fiducia di Sottil

Il laterale ivoriano ha vissuto momenti non facili da quando si è trasferito a Udine. Ora la speranza è che si sia definitivamente sbloccato

Redazione

Sottil lo ha voluto e finalmente Kingsley Ehizibue ha risposto presente. L'avventura del terzino ex Colonia non è iniziata nel migliore dei modi in quel di Udine, con la prima parte di stagione spesso osservata dalla panchina. Le prime presenze avevano fatto un po'storcere il naso ai tifosi bianconeri che intravedevano in lui buone potenzialità, spesso oscurate da diverse disattenzioni. E forse è proprio questo il click che ha fatto scattare qualcosa in Ehizibue. Durante la sosta, il laterale ivoriano ha lavorato duramente scalando le gerarchie della squadra. Sottil lo ha provato in diverse amichevoli e le risposte sono state sempre positive.

Tutto questo fino a ieri, quando finalmente Ehizibue si è dimostrato incisivo anche in zona gol, regalando di fatto i tre punti ai bianconeri che mancavano da dieci giornate. Una rete per scacciare via i brutti pensieri e confermare il suo valore, già intravisto da Marino che lo ha voluto fortemente questa estate.

Ehizibue non si muove — A inizio gennaio erano circolate anche voci di un suo possibile addio, più precisamente alla Salernitana, club che ha un disperato bisogno di un terzino dopo l'infortunio occorso a Mazzocchi. Ora, allontanate le sirene di mercato, Ehizibue è pronto a prendersi l'Udinese e cominciare a pieno regime la sua avventura in bianconero. Per Sottil è una soluzione affidabile, anche a gara in corso: adesso tocca a lui ripagare la fiducia del mister, proprio come ha fatto ieri in sostituzione di un veterano come Pereyra. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sull'infortunio di Deulofeu. Il comunicato del club <<<