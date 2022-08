Notizie Udinese | Ehizibue si presenta: “Abbiamo una grande squadra”

Il terzino classe '94 ha esordito parlando delle sensazioni nel vestire la nuova maglia: "Sono molto molto felice ed eccitato di essere qui. Devo dire grazie all'Udinese per questa possibilità, sono arrivato in un grande club e non vedo l'ora di iniziare". Subito parole al miele per Ehizibue che fino a qualche ore fa ha rischiato di rimanere a giocare in Germania. Poi, nella giornata di ieri, Pierpaolo Marino ha sciolto le riserve e ha sferrato il colpo decisivo per assicurarsi l'ex Pec Zwolle.

Ehizibue ha proseguito la sua intervista accennando ai suoi nuovi compagni, spiegando come conosca già qualche membro della rosa: "Non ho parlato ancora con i nuovi compagni, ma sono felicissimo e non vedo l'ora di incontrarli. Li conosco perché alcuni miei ex compagni hanno giocato con alcuni di loro e sono molto entusiasta di conoscerli". Infine, una domanda sul suo stato fisico e sul fatto di sentirsi già pronto per scendere in campo nei prossimi impegni dei bianconeri: "Sono pronto per giocare, voglio portare il mio contributo alla squadra, voglio iniziare subito. Ho visto le prime partite, abbiamo una grande squadra". Queste, dunque, le prime parole dell'esterno arrivato per sopperire alla partenza di Brandon Soppy e di Nahuel Molina. Nel mentre, Italiano, allenatore dei prossimi avversari dei friulani, ha parlato nella conferenza stampa di vigilia al match di domani. Ecco le sue parole <<<