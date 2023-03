Notizie Udinese – Ehizibue: “Voglio la convocazione con la Nigeria”

Il laterale destro arrivato quest'estate ha parlato del suo rapporto con la nazionale nigeriana. Ecco le sue dichiarazioni a footballlive.ng

Redazione

In queste ultime ore ha parlato il laterale destro Kingsley Ehizibue delle sue ultime apparizioni con la maglia dell'Udinese. Il difensore sa che il suo impiego è fondamentale in vista dei prossimi incontri di campionato e soprattutto per chiudere al meglio questa stagione. Allo stesso tempo ha detto la sua su un argomento che li sta molto vicino, stiamo parlando della convocazione con la nazionale nigeriana. Da quando ha iniziato a trovare spazio e soprattutto delle buone prestazioni con la maglia dei bianconeri, si sente pronto anche per una chance assieme alla nazione che rappresenta dalla nascita. Non perdiamo altro tempo ed andiamo ad ascoltare le sue dichiarazioni.

"Quando vedo i miei compagni di squadra che vengono chiamati per gli impegni con la propria nazione, vorrei vivere gli stessi momenti. Le cose devono indubbiamente cambiare. Non ho voglia di rimanere ad allenarmi con soli dieci atleti". Ehizibue ha cercato sin da subito di far capire la sua grande voglia e convinzione per cercare di prendersi una maglia della nazionale africana. Non sarà semplice ottenerla visto che gli avversari sono agguerriti e non poco. Allo stesso tempo, però, non è terminata qua l'intervista per l'emittente footballlive.ng. Ecco un altro spezzone con il parere del calciatore nigeriano.

Un vero e proprio sogno — "Sono disposto a tutto pur di poter realizzare questo sogno. Penso che questo sia un obiettivo realistico, visto che ad oggi gioco in Serie A. Penso che tutto sia realizzabile se lavori sodo e soprattutto se lo vuoi ottenere fermamente". Si conclude qua l'intervista del laterale. Kingsley darà tutto in questi ultimi mesi di campionato per poter raggiungere la convocazione tanto agognata. Non sarà facile riuscire a raggiungere questo obiettivo, ma è pronto per dare tutto. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri. Il punto sugli infortuni in difesa<<<