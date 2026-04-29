Jurgen Ekkelenkamp sta disputando un campionato di primissimo livello, mettendosi in mostra come uno dei calciatori più interessanti della squadra bianconera. L'Udinese non può che essere contento, ma logicamente si sta preoccupando (e non poco) per quelle che sono le sue condizioni dopo la sfida contro i biancocelesti allenati da Maurizio Sarri. Il centrocampista pare aver alzato bandiera bianca ed ora c'è da capire se ci potrà essere nel corso del prossimo match contro il Torino. Al momento le condizioni dell'olandese sembrano non preoccupare parecchio il coach Kosta Runjaic. Ekkelenkamp è pronto per tornare protagonista, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su quello che potrebbe essere il centrocampista titolare.

Il centrocampo titolare per battagliare con il Torino

Jurgen Ekkelenkamp e Nicolò Zaniolo

Non solo la maglia da titolare per Ekkelenkamp (molto probabilmente) visto che dal primo minuto rientrerà un profilo decisamente molto importante come Jesper Karlstrom. Il mediano non vede l'ora di poter rimettersi la fascia da capitano e dettare i ritmi nella mediana dell'Udinese. Il terzo posto logicamente dovrebbe spettare ad Arthur Atta a meno che mister Runjaic non lo metta alle spalle di Zaniolo falso nueve e di conseguenza bisogna inserire un nuovo centrocampista con Piotrowski favorito su tutti. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Solet-Inter è chiusa? Tutti i dettagli <<<