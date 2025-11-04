Notizie Udinese – Nuova chance per Ekkelenkamp? Il punto attuale

Il centrocampista olandese è rientrato nelle ultime partite: Runjaic lo ha utilizzato nelle sue rotazioni e adesso potrebbe continuare così

Lorenzo Focolari Redattore 4 novembre 2025 (modifica il 4 novembre 2025 | 13:56)

Sembrava essere un momento di difficoltà per Jurgen Ekkelenkamp. Il ragazzo olandese dell'Udinese non ha svolto un buon inizio di stagione dal momento che la sua titolarità è sembrata scivolare verso l'oblio. Fino alla partita con il Cagliari ha giocato soltanto 105 minuti.

I motivi sono molteplici e tra questi non possiamo non considerare i nuovi arrivi di Piotrowski e la presenza di Miller che vuole concorrere per una maglia da titolare. Nelle ultime gare Runjaic è tornato ai "punti fermi" della squadra ed Ekkeelnkamp ha aumentato il suo minutaggio.

Nelle ultime 4 gare, tolta la panchina contro la Juventus, ha totalizzato ben 207 minuti di gioco con presenze da titolare come contro l'Atalanta. Runjaic si fida e chissà se contro la Roma Ekkelenkamp saprà ripagare con qualche bonus.