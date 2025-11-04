mondoudinese udinese news udinese Notizie Udinese – Nuova chance per Ekkelenkamp? Il punto attuale

Il centrocampista olandese è rientrato nelle ultime partite: Runjaic lo ha utilizzato nelle sue rotazioni e adesso potrebbe continuare così
Sembrava essere un momento di difficoltà per Jurgen Ekkelenkamp. Il ragazzo olandese dell'Udinese non ha svolto un buon inizio di stagione dal momento che la sua titolarità è sembrata scivolare verso l'oblio. Fino alla partita con il Cagliari ha giocato soltanto 105 minuti.

I motivi sono molteplici e tra questi non possiamo non considerare i nuovi arrivi di Piotrowski e la presenza di Miller che vuole concorrere per una maglia da titolare. Nelle ultime gare Runjaic è tornato ai "punti fermi" della squadra ed Ekkeelnkamp ha aumentato il suo minutaggio.

Nelle ultime 4 gare, tolta la panchina contro la Juventus, ha totalizzato ben 207 minuti di gioco con presenze da titolare come contro l'Atalanta. Runjaic si fida e chissà se contro la Roma Ekkelenkamp saprà ripagare con qualche bonus.

