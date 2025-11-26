Udinese News – Runjaic pensa a Ekkelenkamp? Le probabili

Servono energie fresche e personalità affidabili per portare a casa i tre punti contro il Parma . Runjaic inizia a pensare ad una possibile formazione titolare per l’Udinese in vista di Sabato.

Sul piano di un solito 3-5-2, tra i pali troverà posto Maduka Okoye. Davanti a sé potrebbero presenziare Solet, Kabasele e Kristensen (da verificarne le condizioni). Sulle fasce Zanoli e Kamara si proporrebbero come i migliori titolari dal momento che Ehizibue ha causato il rigore contro il Bologna.