Servono energie fresche e personalità affidabili per portare a casa i tre punti contro il Parma. Runjaic inizia a pensare ad una possibile formazione titolare per l’Udinese in vista di Sabato.
mondoudinese udinese news udinese Udinese News – Runjaic pensa a Ekkelenkamp? Le probabili
udinese
Udinese News – Runjaic pensa a Ekkelenkamp? Le probabili
Il centrocampista olandese potrebbe salire nelle valutazioni del tecnico tedesco dopo la sessione di ieri al Bruseschi
Sul piano di un solito 3-5-2, tra i pali troverà posto Maduka Okoye. Davanti a sé potrebbero presenziare Solet, Kabasele e Kristensen (da verificarne le condizioni). Sulle fasce Zanoli e Kamara si proporrebbero come i migliori titolari dal momento che Ehizibue ha causato il rigore contro il Bologna.
A centrocampo sbucano possibili sorprese. Oltre a Karlstrom e Atta, potrebbe esserci spazio per Jurgen Ekkelenkamp, una carta di fiducia di Runjaic. I tre potrebbero supportare l’attacco formato ad oggi da Zaniolo e Davis. Le ultime di mercato: Colpo Runjaic? Affare da 7 milioni di euro<<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA