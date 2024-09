Roma-Udinese | Ekkelenkamp scalpita, ballottaggio per la maglia da titolare

Jurgen Ekkelenkamp scalpita e cercherà in tutti i modi di prendersi un posto da titolare (il primo con l'Udinese) nel corso del prossimo incontro di campionato. La sfida contro la Roma sarà decisamente importante e proprio per questo motivo serve una squadra compatta, ma anche con un calciatore che riesce ad alternare qualità e continuità in tutte le zone del campo.

Mister Kosta Runjaic fa grandissimo affidamento sulle sue capacità ed a Roma potrebbe scendere sul campo dal primo minuto in ben due zone del campo. La prima è dietro la punta al fianco di Thauvin, mentre la seconda in mediana con Jespere Karlstrom. Non ci resta che attendere la lettura delle formazioni ufficiali. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato, con Pafundi pronto per un colpo di scena <<<