Dopo l'infortunio di Atta, Runjaic deve modificare il centrocampo. Secondo le indiscrezioni, la squadra schiererà:
udinese
Udinese – Ekkelenkamp e Piotrowski entrambi titolari? La probabile
UDINESE 3-5-2—
Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Davis, Zaniolo. Allenatore: Runjaic.
In panchina: 90 Sava, 93 Padelli, 16 Palma, 2 Goglichidze, 31 Kristensen, 19 Ehizibue, 6 Zarraga, 4 Lovric, 38 Miller, 77 Modesto, 17 Bravo, 15 Bayo, 7 Gueye, 18 Buksa.
GENOA 3-5-2—
Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
In panchina: 31 Siegrist, 34 Otoa, 20 Sabelli, 30 Cuenca, 14 Onana, 10 Messias, 11 Gronbaek, 77 Ellertsson, 23 Carboni, 76 Venturino, 73 Masini, 8 Stanciu, 21 Ekhator, 40 Fini, 18 Ekuban.
Non perdetevi assolutamente le ultime notizie del mercato friulano:C’è il nuovo bomber? Lotta ad Allegri e Gasperini <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA