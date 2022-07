Udinese | Emergenza in attacco, servono punte: ecco cosa sta accadendo

Il club bianconero viaggia spedito verso il nuovo campionato, ma il reparto avanzato non è ancora competo: il punto della situazione

Redazione

La nuova stagione di Seria A sta per avere inizio. Negli scorsi giorni sono già state andate in scena ben sei amichevoli. Il prossimo campionato sarà un certamente non semplice e l'Udinese dovrà fare del suo meglio per non deludere le aspettative e per continuare il suo percorso di crescita e miglioramento. L'arrivo di Andrea Sottil sulla panchina bianconera ha dato il via ad una vera e propria rivoluzione. Tutte le zone del campo verranno rinnovate e verranno fatti tanti nuovi innesti. Uno dei reparti da migliorare è quello offensivo. Nelle prime uscite stagionali, infatti, gli attaccanti bianconeri sono apparsi fuori forma, eccezion fatta per Ilija Nestorovski, autore di ben 6 gol. Per questo motivo la dirigenza bianconera dovrà sicuramente integrare l'attuale pacchetto avanzato con ulteriori innesti. Facciamo il punto della situazione.

Nel nuovo attacco bianconero ci sarà certamente spazio per Beto. Il bomber portoghese è reduce da un grave infortunio, ma probabilmente tornerà a disposizione per l'esordio in campionato del 13 Agosto. contro i Campioni d'Italia. Il suo compagno di reparto sarà sicuramente Isaac Success, autore di buone prestazioni in questo precampionato, esattamente come Ilija Nestorovski. Il macedone potrebbe essere l'asso nella manica di mister Sottil e potrebbe tornare molto utile in questa nuova stagione. Gerard Deulofeu, invece, dovrebbe restare ancora un'altra stagione in bianconero e sarà sicuramente uno dei leader della nuova Udinese. Poi c'è Ignacio Pussetto. L'attaccante argentino non è rientrato al Watford dopo il prestito, ma potrebbe lasciare nuovamente l'Udinese in questa sessione di mercato.

I nomi in entrata

Tuttavia, i vertici dell'Udinese stanno lavorando senza sosta anche per portare alla corte di mister Andrea Sottil nuovi acquisti. Il primo è sicuramente Franck Mbella Etouga. Il giovane bomber camerunese dovrebbe giungere in Italia a fine mese per essere valutato, prima di firmare il nuovo contratto con l'Udinese. Il secondo è Enzo Copetti. Il 26enne argentino sembrava ad un passo dal vestire la maglia bianconera poche settimane fa, ma la pista si è raffreddata. Nei prossimi giorni, in caso di qualche cessione in attacco, potrebbero ripartire le trattative con il club che detiene il suo cartellino, il Racing Avellaneda. Ma non è tutto. Ieri i bianconeri sono scesi in campo per la sesta amichevole di questo ritiro precampionato contro il Pafos: ecco le nostre pagelle <<<