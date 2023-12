News Udinese – Emergenza difensori: Joao Ferreira out contro il Sassuolo

Continua l'emergenza difensori per la squadra bianconera. In questo istante Joao Ferreira non ci sarà contro il Sassuolo: le ultimissime

Brutte notizie per Cioffi dopo una prestazione avvilente come quella fornita a San Siro meno di 48h fa. Non solo Jaka Bijol che dovrà restare fuori per almeno due mesi per via di una frattura da stress, ma anche un altro centrale che si ferma in vista dei prossimi incontri. Stiamo parlando del difensore dell'Udinese, Joao Ferreira.

Il calciatore portoghese non ci sarà per via di una squalifica di una giornata per somma di ammonizioni. Una scelta difficile da controllare, ma allo stesso tempo un problema che lascia senza uomini il tecnico Gabriele Cioffi. Adesso la difesa è tutta da reinventare in vista del Sassuolo.

