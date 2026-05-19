L'Udinese si appresta a chiudere il suo campionato nel corso delle prossime ore. Una stagione decisamente positiva, visto che si tratta di una delle migliori nel corso delle ultime dieci stagioni (se non la migliore per punti ottenuti e quanto visto sul campo da gioco). Nel frattempo, però, nasce più di qualche punto di domanda legato a quello che sarà il futuro di un tecnico che è l'ultimo avversario dei bianconeri del Friuli prima di chiudere definitivamente questo campionato. A Napoli è scoppiata una vera e propria bomba, ecco tutte le ultime su Antonio Conte e sul futuro del tecnico della squadra azzurra.

Il futuro di Antonio Conte è tutto da scrivere

Conte e Runjaic

Molto difficile che il tecnico possa restare la prossima stagione, quasi impossibile. La realtà, però, è che probabilmente il coach potrebbe alzare bandiera bianca già nel corso delle prossime ore dopo le pesanti accuse smosse da Fabrizio Corona e di conseguenza non esserci anche questa domenica nella sua ultima allo stadio Diego Armando Maradona. Adesso la palla passa alla società in accordo con il tecnico stesso, la sensazione è che possa esserci un clamoroso ribaltone. L'Udinese comunque farà il possibile per chiudere nel migliore dei modi la sua stagione e conquistare altri tre punti preziosi che potrebbero valere il nono posto in classifica.