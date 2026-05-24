L'Udinese chiude la sua stagione allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Un'annata importante in cui la squadra di è messa in mostra attraverso prestazioni di primissimo livello. Proprio all'andata l'apoteosi dell'Udinese di Runjaic, con una grande vittoria contro la squadra che al momento era ancora in pieno titolo per la vittoria del campionato. Una prova clamorosa, in cui gli avversari sono andati in totale difficoltà. Adesso, però, bisognerà provare a fare la differenza senza tanti titolari. I bianconeri arrivano a Napoli con una panchina cortissima, come riferito dal mister: "Solo sei o sette giocatori saranno disponibili oltre gli undici titolari". Una situazione complessa, andiamo a vedere chi non potrà dire la sua.

Gli indisponibili nel mondo bianconero

Udinese

Il primo che ha alzato bandiera bianca è Alessandro Zanoli, lungodegente che la squadra bianconera spera di avere sin dall'inizio della prossima stagione. Non solo l'ex del match ma anche Nicolò Zaniolo non ci sarà nel corso di questo match. Due assenze importanti a cui vanno aggiunte le defezioni di Juan Arizala ed Hassane Kamara che aprono una vera e propria emergenza sulle fasce. Ultimo ma non meno importante per l'Udinese è Jurgen Ekkelenkamp. L'autore del gol vittoria all'andata, non riuscirà a dire la sua.