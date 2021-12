Empoli – Udinese / Il commento del match: “La squadra non sa più vincere”

La squadra bianconera ha battagliato oggi pomeriggio contro l'Empoli allo stadio Carlo Castellani. Il commento dell'incontro

La partita sin dall'inizio si sapeva che sarebbe stata difficile . L'Empoli è una squadra a cui piace giocare a viso aperto e senza paura, non a caso sin dai primi minuti ci sono state diverse occasioni, sia da una parte che dall'altra. Prima Pinamonti e poi Beto hanno cercato di sbloccare il risultato, i loro tentativi sono stati inutili. Ai punti sembrava giocare meglio la squadra toscana, ma con una ripartenza repentina e studiata nei minimi dettagli, la squadra bianconera è riuscita a portarsi in vantaggio. Un uno due straordinario tra Success e Deulofeu e proprio lo spagnolo spedisce il pallone all'incrocio. Anche dopo il vantaggio bianconero, l'andamento del match non cambia. L'Empoli cerca di tenere il pallino del gioco, ma è l'Udinese a fare male con i contropiedi, anche Success arriva al tiro, con Vicario che si fa trovare pronto. Si conclude il primo tempo con il vantaggio bianconero .

L'Empoli continua a tenere il pallino del gioco e prova in tutti i modi a trovare il pareggio. Ci riesce al cinquantesimo, una traccia perfetta da parte del centrocampista Ricci e Stojanovic, prima salta Udogie e poi la infila all'angolino basso dove il portiere bianconero non può nulla. L'Udinese ha subito l'occasione per il vantaggio, ma non lo trova, Success si fa fermare da Vicario proprio a tu per tu. La squadra toscana continua ad attaccare e non si ferma, fino a trovare il gol del 2-1 grazie alla rete di Nadir Bajrami. I friulani non ci stanno e continuano ad attaccare, ma non riescono a rendersi pericolosi, anzi, risulta costantemente più pericolosa la squadra toscana che va vicina al 3-1, fino al 73esimo, dove Beto ha un'occasione ma Vicario si fa trovare pronto. Negli ultimi minuti l'Empoli da lo stacco decisivo, un super gol di Pinamonti e la partita si chiude con la vittoria del team toscano.