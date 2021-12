Empoli-Udinese / Le formazioni ufficiali: fuori Nuytinck, esordio per De Maio

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Empoli-Udinese. Ecco le scelte di mister Luca Gotti ed Aurelio Andreazzoli. Diverse le sorprese

Dopo l'incredibile pareggio dell'Olimpico contro i biancocelesti, l' Udinese vuole tornare a vincere. Il successo in trasferta manca addirittura dal 12 settembre. Tre mesi fa. Veramente troppo tempo. Tra meno di un'ora, i friulani scenderanno in campo per affrontare l'Empoli, reduce dal 2-2 contro il Torino. Si preannuncia un match equilibrato e combattuto dove ogni piccolo dettaglio rischia di fare la differenza. Nel frattempo, vediamo le formazioni ufficiali della gara. Ci sono diverse sorprese.

L'Udinese si presenta al match del Castellani con diversi indisponibili. Pereyra e Rodrigo Becao sono infortuati. Walace e Molina squalificati. Inoltre, il solito Stryger Larsen è ancora fuori rosa. Vediamo le scelte di mister Luca Gotti. Il tecnico dei bianconeri opta di nuovo per il 4-4-2. In porta gioca il titolarissimo Marco Silvestri. A sorpresa, non gioca il capitano Bram Nuytinck. Seconda panchina consecutiva per l'olandese. Esordio stagionale per Sebastien De Maio affiancato da Samir. A destra c'è Perez, a sinistra Destiny Udogie. A centrocampo dentro Arslan e Makengo. Fuori Jajalo. Soppy e Deulofeu esterni alti. In attacco spazio alla coppia Beto-Success. Forestieri e Pussetto pronti ad entrare a gara in corso.