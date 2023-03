Empoli-Udinese 0-1 | Il commento e gli highlights del match odierno

Parte subito forte l' Empoli , con la rasoiata su punizione di Marin che si spegne a fil di palo della porta difesa da Silvestri. Il primo squillo dell'Udinese arriva invece al 21' su corner: Perisan buca e Bijol non riesce a ribattere in rete sottoporta, con la palla che gli sbatte sul petto e finisce larga sul fondo. Grandissima occasione al 23' ancora per i friulani: Ehizibue pesca con un gran cambio gioco l'inserimento di Udogie che stoppa in area e di destro conclude verso lo specchio: strepitoso l'intervento sulla linea di Parisi che salva un gol già fatto.

Seconda parte del primo tempo in netta crescita per gli ospiti che al 34' vanno ancora vicino al vantaggio: bel cross di Pereyra che trova la testata di Success, che anticipa Ismajli, ma non è lucido nell'inquadrare la porta difesa da Perisan. Clamorosa chance per l'Empoli sul finire di primo tempo: su punizione, da posizione defilata, Marin trova Satriano che gira di testa, ma sulla sua strada trova un super intervento di Silvestri. Sulla ribattuta arriva Caputo che da due metri non trova la rete. Si conclude qui una prima frazione piacevole, con due squadre che non si sono risparmiate ed hanno corso a tutta per 45 minuti. L'Udinese sicuramente deve approfittare delle tante occasioni concesse per poter vincere questo match. Adesso non perdiamo tempo e passiamo alla seconda parte dell'incontro <<<