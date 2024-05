Empoli, la conferenza di Nicola: “Sull’Udinese vi dico…”

"L'abitudine di giocare queste partite è un concetto errato. Io ho l'abitudine di giocare per ottenere obiettivi, a prescindere di quali essi siano, e da questo punto di vista credo che mister Cannavaro abbia una certa esperienza. Non mi interessa concentrarmi su quanto hanno fatto gli altri, ma su quello che abbiamo fatto noi e che dobbiamo fare noi. Domani ci sarà una partita che ci permetterà di fare un ulteriore passo in avanti. Non mi metto a fare calcoli. L'Udinese è una squadra molto fisica, ha le capacità per giocarsi queste partite e giocherà in casa questa partita in uno stadio bellissimo, in un contorno fantastico. La posta in palio è talmente stimolante che ognuna delle due si aspetta il massimo dall'avversario".