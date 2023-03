Empoli-Udinese / Il focus sul migliore in campo: finalmente Rodrigo Becao

Nelle ultime settimane si sono susseguiti diversi quesiti su quello che è senza ombra di dubbio uno dei giocatori più importanti della formazione friulana. Rodrigo Becao stava fornendo delle prestazioni in ribasso rispetto a quanto ci ha abituato da inizio stagione e soprattutto nel corso della passata annata. Ieri pomeriggio, però, ha fatto il possibile per dare una netta sterzata a questa stagione. Il difensore centrale dell'Udinese, in fatti ha fornito una grande prestazione in marcatura e in attacco, mettendo in difficoltà la retroguardia toscana fin dal primo minuto, suggellato dal gol che ha portato alla vittoria i suoi. Motivo per cui si è preso il premio come migliore in campo secondo la redazione di MondoUdinese e non solo. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio la prestazione del giocatore bianconero.