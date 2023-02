Udinese-Sassuolo / Il top ed il flop dell’incontro: difesa da horror

Si è da pochi minuti conclusa la giornata di campionato per la squadra bianconera guidata da Andrea Sottil. Una partita combattuta sin dai primi minuti con due squadre disposte a tutto pur di portare a casa i tre punti finali. Alla fine arriva un pareggio che in realtà non fa felice nessuna delle due compagini. Non perdiamo altro tempo e passiamo subito al top ed il flop di giornata secondo la redazione di MondoUdinese.

Il flop

Oggi il "premio" come peggiore in campo non verrà dato a un calciatore nello specifico, ma ad un reparto: la difesa. Sin dai primi minuti sia Bijol che Perez sembrano andare quasi in panico davanti ai cross tagliati e bassi della squadra neroverde. Non è un caso che il primo gol arrivi proprio dopo una clamorosa deviazione del difensore sloveno e la seconda rete è addirittura un autogol diretto di Nehuen Perez. In una situazione del genere l'unico che si salva è Rodrigo Becao, che per lo meno non si mette la palla in rete da solo. Mister Sottil sa che c'è ancora tanto da lavorare e soprattutto su queste palle basse che sembrano veramente seminare paura negli occhi dei centrali.