Empoli-Udinese / Gotti: ”Troppi errori. Ecco cosa è mancato”

Dopo la brutta sconfitta contro l'Empoli per 3-1, mister Gotti intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la gara. Ecco le sue parole

Redazione

Continua il periodo no dell'Udinese. Dopo un buon primo tempo, terminato in vantaggio per 0-1, nella ripresa i bianconeri si sono spenti. I gol di Stojanovic, Bajrami e Pinamonti hanno ribaltato il match. Sconfitta pesantissima. I friulani non vincono in trasferta dal 12 settembre. Nel frattempo, Mister Luca Gotti è intervenuto ai microfoni di Dazn ed Udinese Tv per spiegare i motivi che hanno portato al ko. Ecco le sue parole.

Parla Gotti

Queste le dichiarazioni del tecnico dei friulani a Dazn. ''Anche il primo tempo non è stato giocato bene. L'Empoli ha fatto la sua partita, ma ci ha lasciato degli spazi enormi che dovevamo sfruttare meglio. Lo stesso è successo nella ripresa. E’ stata una partita giocata male. Piena di errori difensivi, ma anche sotto porta. Nella prima mezz'ora di gioco mi sembrava che mancasse energia. Così non è stato. E’ mancata lucidità. Il calo nella ripresa come giovedì? Non so se ci sia un copione unico. Alcuni errori non sono normali. E’ una squadra spaventata che ha bisogno di migliorare sulla testa, ma non solo. Ci sono tante cose da mettere a posto. Deulofeu oggi ha fatto un'ottima partita di abnegazione, di corsa, di fase difensiva di presa di responsabilità''.

Udinese Tv

Successivamente, mister Luca Gotti è intervenuto ai microfoni di Udinese Tv. ''Agli errori di palleggio e di lucidità di gestione negli ultimi trenta metri si sono aggiunti errori difensivi e sotto porta. Sia Deulofeu che Udogie hanno fatto una buona partita. Gerard si è sacrificato molto in tutte e due le fasi con grandi qualità, Destiny è pregievole in alcune parti del suo gioco, ma pecca di qualche ingenuità come in occasione del pareggio di Stojanovic. Comunque è molto importante. ''.