Empoli-Udinese | Il commento del match: Davis recupera un match difficile

Una sfida fondamentale tra l'Udinese di Kosta Runjaic e l'Empoli di mister D'Aversa. Una partita che avrebbe dovuto far capire ai bianconeri quale sarebbe potuto essere il suo futuro e la sua stagione. Ecco il commento minuto per minuto.

Una partita che fa fatica a decollare tra due squadre che sembrano quasi non voler subire il gol prima di farlo. Nei primi dieci minuti non si registrano tiri nello specchio della porta dell'Empoli. Il primo vero squillo arriva al minuto 14 in maniera anche abbastanza fortuita con gli azzurri che trovano la traversa superiore dopo un cross di Colombo. Dopo altri dieci minuti di poco o nulla arriva il vantaggio toscano firmato da Pietro Pellegri, complice una discesa tutt'altro che rapida da parte di Maduka Okoye. L'Udinese continua a soffrire le ripartenze dell'Empoli e Bijol deve fermare una ripartenza pericolosa che costa il giallo e la conseguente squalifica. Verso il 30esimo inizia a farsi vedere in maniera convinta l'Udinese prima con Florian Thauvin (tiro neutralizzato da Vasquez) poi ancora con il francese che dentro l'area di rigore colpisce male e il pallone sorvola la traversa. La frazione si conclude con un'Udinese più arrembante. Passiamo al secondo tempo <<<