Udinese-Empoli / Oggi ripartono anche i toscani: il loro programma

Il team toscano si prepara alla ripartenza come quello del Friuli Venezia Giulia. Ecco il punto in vista del primo incontro di questo 2023

La squadra allenata da Paolo Zanetti si prepara alla ripresa del campionato. Stiamo parlando di un team che ha grande voglia di riconfermare questa prima parte di stagione. In così poco tempo, la squadra, è riuscita ad assicurarsi un ruolo da assoluta protagonista ed inoltre anche delle vittorie di prestigio (oltre che una determinata tranquillità sotto il punto di vista della classifica). Non si vuole perdere, però, quanto di buono fatto in queste prime giornate e di conseguenza si lavora in vista dei prossimi impegni di campionato. Ecco il punto sulla ripresa degli allenamenti in casa toscana. Tutto il programma dei prossimi avversari della corazzata del Friuli Venezia Giulia.

Oggi è un po' come il primo giorno di scuola, ma dopo le vacanze natalizie. La maggior parte dei compagni si ritrova, c'è ancora qualche assente ma la voglia di ricominciare non è la stessa di Agosto. Alla prima "verifica" manca ancora tanto e di conseguenza ci sarà del lavoro da fare che non sarà visionabile subito, ma solo il quattro di Gennaio si scoprirà se è fatto nel migliore del modi. Tutti i giocatori dell'Empoli si recheranno al Castellani per poter svolgere diversi test fisici e atletici in palestra. Al momento non sono ancora in programma i lavori sul campo da gioco, probabilmente bisognerà aspettare l'inizio della nuova settimana.

Il programma dei toscani — Per la società è già stato stipulato un programma con diverse date importanti. La squadra, infatti, farà partire il suo ritiro al Castellani ma con il passare del tempo si trasferirà per una settimana nel caldo mite del Sud della Spagna. Dal 2 al nove dicembre è in programma questo mini ritiro, nel mezzo verranno anche inserite delle amichevoli anche se non si conoscono ancora gli avversari.