Udinese-Empoli / I dettagli sul raduno dei primi avversari dei bianconeri

Il team allenato da Zanetti ha sorpreso in questa prima parte e si è assicurato una posizione tranquilla in vista del ritorno: le ultime

Redazione

La squadra allenata dal tecnico Paolo Zanetti ha sorpreso in questo avvio di campionato e stiamo parlando di una società che non vede l'ora di fare la differenza anche nella seconda parte della stagione. Sicuramente iniziare con un team in piena fiducia non è mai semplice, ma l'idea è quella di fare la differenza sul campo per poter conquistare più punti possibili. Sappiamo benissimo che il sogno bianconero è quello di riuscire a riportare a casa un piazzamento in Europa che manca da più di un decennio. Nel frattempo ecco tutte le date che sanciscono la ripresa dei lavori in casa azzurra.

La data per la ripresa è stata fissata e stiamo parlando del 25 novembre. Domani mattina tutta la squadra si ritroverà e lavorerà per una settimana intera sui propri campi d'allenamento prima del trasferimento dall'altra parte dell'Europa. I programmi sono fitti ed intensi, ma l'Empoli ha le idee chiare e dal 2 di Dicembre fino al nove dello stesso mese, il team soggiornerà un mini ritiro in Costa del Sol. Il luogo prescelto si trova in Andalusia e si chiama Marbella Football Center e permetterà alla squadra di poter lavorare in un clima sicuramente più accogliente di quello del centro Italia.

Le amichevoli da fissare — Sotto il punto di vista delle amichevoli ci sono dei dubbi da una parte e dall'altra. La squadra toscana, come quella bianconera, non ha ancora nulla di fissato ed anzi bisogna ancora aspettare per conoscere le amichevoli in programma. Probabilmente saranno due gli incontri che verranno fissati dalla dirigenza del team tredicesimo in classifica. Non perdere, però, tutti i dettagli sulla squadra bianconera e sul suo mercato in uscita. Nelle prossime ore ci saranno delle importanti novità soprattutto per via di un rientro a sorpresa. Cambia tutta la strategia: le ultime sulle trattative in entrata <<<