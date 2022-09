Udinese-Empoli 0-2 / La primavera non riesce ad ingranare: il punto

La squadra allenata da Jani Sturm non è ancora riuscita a trovare la quadra. Al momento mancano ancora i punti pesanti in campionato

Redazione

Dopo la promozione raggiunta nel corso della passata stagione, adesso inizia il difficile per il team allenato dallo sloveno Jani Sturm. La squadra non è ancora riuscita a conquistare i famosi tre punti e al momento si trova con un solo punticino dopo le prime cinque partite giocate. Una situazione che sicuramente non farà felice gli addetti ai lavori, visto che anche ieri pomeriggio è andata in scena una partita tutt'altro che emozionante o propositiva. L'Udinese è stato spesso in balia dell'avversario ed alla fine si è dovuto arrendere alle scorribande offensive del team toscano. Ecco la cronaca dell'incontro.

Nella prima frazione l'Udinesecerca di tenere il campo, nonostante la squadra sia falcidiata da parecchie assenze. I giocatori provano in tutti i modi a tenere il pallino del gioco. Solo che con il passare del tempo inizia a prevalere la società avversaria che pratica un calcio fatto di pressione alta. Quella di ieri è stata la prima occasione per vedere sul campo da gioco il nuovo attaccante bianconero: Semedo. Il centravanti arrivato dal Portogallo si è reso sin da subito protagonista, anche se non è riuscito a lasciare il segno con una rete. A fine frazione, però, l'Empoli passa in vantaggio grazie al grandissimo gol da parte di Boli. Passiamo alla seconda frazione.

Il secondo tempo

Anche nel corso della ripresa, la squadra bianconera attacca a testa bassa per poter cambiare il prima possibile il risultato che li vedeva in svantaggio. Il giocatore che più di tutti riesce a mettere in difficoltà gli avversari è sempre il centravanti portoghese Semedo. Le sue scorribande, però, non trovano l'effetto sperato e l'Empoli chiude l'incontro con il gol di Indragoli. Cambiando rapidamente discorso, torniamo alla prima squadra. Il team bianconero deve difendersi dagli assalti che riguardano Beto. Possibile una cessione il prossimo Gennaio <<<