Empoli-Udinese / Le probabili formazioni: sorprese da tutte e due le parti

Paolo Zanetti ed Andrea Sottil sono pronti a darsi battaglia sul campo da gioco in vista del prossimo incontro di campionato. Due squadre che stanno completando un buon campionato, anche se le stagioni sono state portate avanti in due maniere completamente differenti. I bianconeri hanno bisogno di una vittoria come requisito minimo per continuare a sognare un piazzamento europeo. Quella di quest'anno si può definire come un'annata positiva, ma che sta lasciando non pochi rimorsi. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito ad analizzare le probabili formazioni di domani pomeriggio. Ecco tutte le decisioni dei due tecnici in vista dell'incontro che si giocherà al Castellani di Empoli.