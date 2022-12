Notizie Udinese | L’Empoli ha ripreso gli allenamenti al Castellani

La squadra di Zanetti è tornata in Italia dopo il ritiro in Costa del Sol. I toscani continueranno ora la preparazione in vista del 4 gennaio

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare in vista della ripresa del campionato. Si tratta di una squadra che non vede l'ora di fare la differenza e di conseguenza cercare in tutti i modi di raggiungere il suo obiettivo: un piazzamento europeo. Sarà difficile visto che le avversarie sono agguerritissime, ma c'è fiducia attorno ad un ambiente che continua a lavorare al massimo delle proprie capacità. Nelle ultime ore sono arrivate le prime notizie positive per Andrea Sottil con i recuperi di Nuytinck ed Ebosse, tornato a disposizione dopo il Mondiale. Nel frattempo gli avversari del 4 gennaio, prima giornata di Serie A dopo la sosta, sono tornati dal ritiro in Spagna.

Empoli al lavoro al Castellani dopo il ritiro in terra iberica. La squadra di Zanetti si prepara alla ripresa contro l'Udinese affrontando prima di Natale il Monaco e il Sassuolo. Venerdì 16 alle ore 17 toccherà al Monaco, il venerdì successivo, 23 dicembre, alle 16, sarà la volta dei neroverdi del Sassuolo. Due test importanti per conoscere il livello di preparazione atletica della squadra.

Oggi primo allenamento — Rientrato venerdì sera dal ritiro in Costa del Sol, l'Empoli ha beneficiato di un paio di giorni di riposo e oggi ha ripreso gli allenamenti alle 15 al Castellani. La squadra di Zanetti sosterrà poi martedì una doppia seduta tra la palestra e il campo, mercoledì lavoro pomeridiano alle 15.00, giovedì mattina nuovo allenamento prima dell’amichevole di venerdì (ore 17.00) contro il Monaco. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul neo arrivato dell'Udinese in sinergia con il Watford. Matheus Martins è un nuovo giocatore della famiglia Pozzo: ecco tutti i dettagli <<<