Udinese-Empoli / Mister Sottil: “Dobbiamo sempre avere fame”

La squadra bianconera si prepara all'inizio del campionato. Non perdere le parole del tecnico Andrea Sottil nel prepartita della gara odierna

Redazione

Il team bianconero oggi inizia a fare sul serio. Dopo due mesi di pausa ritorna il campionato e l'incontro di questo sera sarà importantissimo per poter ripartire al meglio. La squadra guidata da Andrea Sottil non vede l'ora che si ricomincia a giocare ed infatti sono già uscite da pochissimo le formazioni ufficiali. Nel frattempo non perdere le parole espresse nel prepartita dal tecnico che ha spiegato nel miglior modo questo inizio di campionato e soprattutto quello che vuole e ciò che non vuole dai bianconeri nei primi incontri di questa stagione. Ecco le dichiarazioni del tecnico che ha guidato la squadra al sogno Europa ed ora vuole fare il possibile per realizzarlo.

"Sarebbe sbagliatissimo specchiarsi e cullarsi su quello che abbiamo fatto di buono nella prima parte di campionato perché queste cose non ti fanno vivere il presente. Dobbiamo sempre avere fame di vincere ed anche i ragazzi condividono questo pensiero". Il tecnico ci ha anche tenuto a ricordare che oggi inizia a tutti gli effetti un nuovo campionato e bisogna continuare a fare bene come se non fosse ancora successo nulla. L'intervista non termina qua e non perdere anche tutte le ultime dichiarazioni da parte del tecnico sulla formazione ufficiale.

Le formazioni ufficiali — "I giocatori sono tutti utili ed indispensabili per raggiungere gli obiettivi, ma è anche vero che all’interno di un gruppo, ci sono dei giocatori leader. Becao è sicuramente uno di questi e sono contento di riaverlo in squadra". La squadra ha bisogno di tutti i giocatori migliori e il rientro di Becao non può che essere fondamentale, anche perché (in campionato) la squadra non ha mai vinto senza di lui. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime dai campi d'allenamento e soprattutto le parole dei giocatori all'arrivo alla Dacia Arena. Ecco le dichiarazioni di Tolgay Arslan <<<