Empoli-Udinese / Il top e flop del match del Castellani

Eccoci con il top ed il flop della sedicesima giornata di campionato. L'Udinese perde 3-1 ad Empoli. Ecco il migliore ed il peggiore in campo

Redazione

Come spesso accade, l'Udinesegioca solo 45 minuti. I bianconeri oggi dopo un ottimo primo tempo, nella ripresa non sono scesi in campo. L'Empoli segna tre gol e ribalta l'iniziale vantaggio di Deulofeu. Nel prossimo match, i friulani ospiteranno alla Dacia Arena i ragazzi di mister Stefano Pioli. Ma non corriamo troppo. Prima, andiamo a vedere il top ed il flop della gara per quanto riguarda i bianconeri. Partiamo dal primo.

Top

Il migliore in campo è Gerard Deulofeu. Lo spagnolo è uno dei pochi che disputa l'intera partita ad alto livello. Non molla mai. Senza Pereyra, è lui il leader della squadra e cerca di caricarsi sulle spalle i compagni. Al 22' trova il quarto gol in campionato dopo un bell'uno due con Isaac Success. Menzione di merito anche allo stesso nigeriano. L'ex Watford sta finalmente trovando continuità, soprattutto dal punto di vista fisico. I risultati si vedono. Dopo l’assist di settimana scorsa, oggi si ripete con un bellissimo passaggio per Deulofeu che con il destro batte Vicario. Buona prestazione pure di Marco Silvestri. Senza i suoi interventi, il passivo sarebbe stato più pesante. Passiamo al peggiore in campo. Ecco chi è.

Flop

Oggi, il premio di peggiore in campo andrebbe assegnato a diversi giocatori. Decidiamo di darlo a Beto semplicemente perchè da uno come lui ci aspettiamo di più. Ad inizio partita sbaglia un gol clamoroso a tu per tu con Vicario. Nel secondo tempo si ripete: da due passi colpisce in pieno il portiere azzurro. Male anche la difesa. Tutti, nessun escluso. I tre gol dell'Empoli erano evitabili. La squadra ha difeso in maniera superficiale lasciando troppo spazio ai padroni di casa che ne hanno approfittato. Nel frattempo, come ogni partita, la redazione di Mondo Udinese ha stilato le pagelle della gara. Ecco tutti i voti <<<