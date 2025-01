Udinese News – Ennesima prestazione sottotono: la seconda in 7 giorni

L’utilità dei risultati sembrava aver riportato una ventata di freschezza e felicità per tutti a Udine . La squadra era reduce da vittorie e pareggi che hanno lanciato l’Udinese a guardare verso la nona posizione in campionato.

Purtroppo proprio quella nona posizione si è allontanata di 4 punti, proprio ieri nello scontro diretto contro la Roma , terminato 1 a 2 per i capitolini. Anche la sconfitta contro il Como per 1 a 4 non ha giovato all’Udinese pertanto ci dobbiamo domandare nuovamente quale sia il problema attuale.

La risposta è che la problematica è sempre la stessa: la squadra gioca a sprazzi le partite non dando così il meglio di sé. Ieri è stato così. Un primo tempo di lieve sofferenza in cui comunque è nato il goal, simbolo della tenacia che questa squadra ha dentro di sé ma che non riesce a mantenere. Infatti nel secondo tempo abbiamo assistito al crollo su tutta la linea della squadra bianconera che ha regalato la vittoria ad una Roma che si era schierata con un turnover importante in vista dell’Europa League. Le ultime di mercato: Nani sgancia la bomba: “Lucca? C’è chi lo vuole”