Udinese-Koper / Il commento del match: ”difesa inguardabile”

Si è conclusa da poco l'amichevole tra Udinese e Koper. Riviviamo minuto per minuto le emozioni della gara

L' Udinese non va oltre il pareggio nell'amichevole contro il Koper. E’ stato un match divertente ed equlibrato. Tuttavia, ci si aspetta sicuramente di più dai bianconeri. Gotti ha ancora tanto su cui lavorare. Riviviamo minuto per minuto le emozioni della gara .

Inizio shock dei bianconeri che dopo 8 minuti vanno sotto nel punteggio. Calcio d’angolo dalla sinistra, dormita generale della difesa friulana e Zuzek di testa insacca alle spalle di Padelli. Il gol sveglia l’Udinese. Il più pericoloso è sicuramente Samardzic che tra conclusioni personali e cross per i compagni preoccupa sempre la difesa avversaria. La rete del pareggio arriva al 21’ con un bellissimo tiro a giro da fuori area di Isaac Success. Solo applausi per il nigeriano. Il Koper è una squadra ostica che mette in difficoltà i padroni di casa diverse volte. Al 30’ Nuytinck salva un gol fatto: incredibile intervento sulla linea di porta. Successivamente, un tiro a giro di Ostrek fa la barba al palo. Ospiti ancora perocolosi con un' azione abbastanza confusionaria ma che poteva costare caro ai friulani. Padelli, Perez ed il palo salvano il risultato. In chiusura di primo tempo il Koper torna avanti. Nuytinck perde un pallone sanguinoso. Gli sloveni ne approfittano e passano in vantaggio con il gol di Barisic. Dopo i primi 45 minuti l’Udinese è sotto 1-2. Ma passiamo alla ripresa.