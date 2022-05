News Udinese – Un esordio a sorpresa / Il futuro del calcio è bianconero

Il team di Gabriele Cioffi continua il suo ottimo momento di forma. Ecco intanto chi ha fatto il suo esordio ieri sera

La squadra bianconera ha concluso nel migliore dei modi possibile ed immaginabile questo campionato . Stiamo parlando di una società che da quando ha cambiato il proprio mister è riuscita a fare la differenza sotto tutti i punti di vista. L'idea di calcio di Gabriele Cioffi potrebbe essere molto interessante e riportare la squadra friulana nei piani alti della classifica. L'obiettivo per la prossima stagione è quello di mantenere i giocatori più promettenti ed iniziare a pensare in ottica futura. Intanto proprio nel caldo dello stadio Arechi di Salerno (ieri sera) ha fatto il suo esordio un talento che ha sorpreso tutte le società della massima serie. Ecco di chi stiamo parlando .

Il giocatore al centro dell'articolo è stato il primo 2006 ad esordire con la maglia di una squadra della massima serie del calcio italiano. Come ha detto il tecnico, stiamo parlando di un giovane estremamente umile e con grandissima voglia di fare. L'Udinese con questo esordio acquisisce un primato e nello stesso tempo permette ad un talento di grande calibro di iniziare a prendere le misure in un campionato come la Serie A. Il centrocampista osservato da tutti è Simone Pafundi che non vede l'ora di fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Intanto per il talento italiano è già arrivato un primo premio.