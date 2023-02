News Udinese / L’esordio di Semplici, Udogie a Londra e molto altro…

Non c'è un minuto da perdere. In casa bianconera ci sono diversi aspetti da risolvere il prima possibile prima della gara di domenica alle 18

Altra brusca frenata per la rincorsa all'Europa. I bianconeri escono sconfitti dall'ennesimo scontro e ora vedono ridursi le proprie speranze di giocare la Conference League. Partita a rilento, bisogna sottolineare, ancora una volta, come sia stata troppo disattenta sia in fase difensiva che in quella offensiva. Per carità, la prestazione c'è stata, tardi, ma i friulani devono di nuovo fare i conti con il bottino vuoto e rimandare i tre punti alla prossima giornata. Ora serve ritrovare unità e continuare sulla strada tracciata dal mister. Nel frattempo, vediamo le notizie più importanti delle ultime 24 ore in casa bianconera <<<

La prima di Semplici —

Ci siamo. Ormai siamo ai dettagli per l'ufficialità di Leonardo Semplici sulla panchina dello Spezia. Oggi pomeriggio, infatti, il suo entourage e il club ligure si sono incontrati per definire gli ultimi dettagli dell'accordo e trovare l'intesa definitiva. Domani sarà il giorno indicato per la firma sul contratto.

L'esordio — L'ex allenatore di Spal e Cagliari farà il suo esordio sulla panchina dello Spezia proprio alla Dacia Arena contro i bianconeri. L'obiettivo, dopo l'esonero di Gotti, da qui alla fine della stagione sarà uno solo: raggiungere la salvezza. Lo Spezia si trova al momento al quartultimo posto in classifica, a soli 2 punti di vantaggio sull'Hellas Verona.

Udogie a Londra —

Dopo la sconfitta di San Siro, i bianconeri hanno usufruito del solito giorno di riposo. C'è chi lo ha usato per ricaricare le pile, chi per stare in famiglia, e chi è andato a visionare la sua prossima squadra. Questo infatti è il caso di Destiny Udogie, giocatore già promesso sposo del Tottenham di Antonio Conte.

Volo a Londra — Il biglietto, per il momento, è stato di andata e ritorno, infatti già oggi Destiny era a disposizione di Sottil. Ieri, sulle proprie storie Instagram, il laterale della Nazionale ha pubblicato la sua esperienza in quel di Londra, mentre assisteva in tribuna alla gara casalinga degli Spurs contro il West Ham. Un'esperienza per assaporare da vicino l'atmosfera della sua nuova casa, visto che in estate lascerà l'Udinese per iniziare la sua nuova avventura in Premier League.

Tutti vogliono Laki —

Lazar Samardzic sta sicuramente stregando tutte le squadre del nostro campionato. Il talento tedesco ha mostrato qualità fisiche e tecniche non indifferenti, tanto da guadagnarsi la titolarità nelle ultime uscite bianconere (tranne a San Siro). Proprio per questo motivo sono parecchie le società che hanno intenzione di assicurarsi le sue prestazioni.

Il primo team disposto a tutto sono i rossoneri guidati da Stefano Pioli. Una squadra che dopo un periodo difficile sembra essersi ritrovata e soprattutto con una possibile qualificazione in Champions avrebbe dei soldi extra da poter investire. La seconda squadra è il Napoli di Luciano Spalletti. Proprio il tecnico di Certaldo ha confermato che vedrebbe davvero molto bene Laki al posto di Piotr Zielinski, visto che stiamo parlando del suo sostituto naturale sotto tutti i punti di vista. La richiesta dell'Udinese, però, non è delle più economiche, visto che si parla di una cifra molto vicina ai trenta milioni di euro.