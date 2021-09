News Udinese – Esordio per Udogie / Ecco come si è comportato

Scopri assieme a noi come è andata la partita e come si è comportato il ragazzo dal futuro assicurato. Corsa e spinta non sono mancate

Siamo nel mezzo della pausa nazionali, il primo weekend senza Serie A da quando è ricominciata. Per molti tifosi questa settimana può sembrare un po' inutile, dato che la squadra del cuore non scende in campo, ma ci sono un sacco di novità e informazioni da annotare. Ad esempio sono ben tre i giocatori bianconeri impegnati con le rispettive nazionali, stiamo parlando di Nahuel Molina, Jens Stryger Larsen e Destiny Udogie. I primi due hanno già esordito, rispettivamente ieri il terzino destro argentino (con una vittoria per 3-1) e l'altro ieri il terzino sinistro danese (vittoria per la sua nazionale, ma lui ha giocato solo cinque minuti.) Nella serata passata era il turno dell'ultimo nazionale, scopri assieme a noi come è andata la partita e come si è comportato il ragazzo dal futuro assicurato.

La partita

Il match ha visto l'Italia battersi contro il Lussemburgo. Alla fine è arrivata una vittoria che tranquillizza in vista delle qualificazioni ai prossimi europei di categoria. I primi tre punti nel girone, sono molto importanti e hanno fatto muovere la classifica. Al momento avanti all'Italia ci sono solo il Montenegro con 4 punti, ma due partite in più e la Scozia con 6 punti e un match in più giocato. Lo scontro tra le due nazionali si è concluso tre a zero, in gol Cancellieri e Pirola, poi l'autogol di Olesen a sigillare il risultato finale. Scopri come si è comportato l'asso della società friulana, nel primo match della sua carriera con la maglia azzurra dell'under 21.

La prestazione

Destiny ha giocato un match molto attento e fatto anche di spinta. Da annotare la porta inviolata che è riuscito ad ottenere la squadra. In complesso possiamo parlare di una prima uscita soddisfacente per il talento ex Hellas Verona. Il prossimo impegno per la nazionale sarà il sette settembre contro il Montenegro.