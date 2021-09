News Udinese – Nazionali / L’Argentina vince e Molina…

Scopri assieme a noi come è finito l'incontro e se il giocatore bianconero ha sorpreso sul rettangolo da gioco

Redazione

Nella nottata è andata in scena la prima partita di questa pausa nazionali, valida per le convocazioni ai prossimi mondiali. Subito in campo uno dei titolarissimi dell'Udinese. Il match per la nazionale Argentina è andato più che positivamente, si è riconfermata una nazionale molto valida, vogliosa di continuare sulla scia dell'entusiasmo ottenuta con la vittoria della Copa America. Scopri assieme a noi come è finito l'incontro e se il giocatore bianconero ha sorpreso sul rettangolo da gioco.

Il match

La squadra guidata da Lionel Scaloni è scesa in campo per il nono turno delle qualificazioni ai mondiali che si giocheranno nell'emirato del Qatar a Dicembre del 2022. Prima di questo incontro per l'Albiceleste erano arrivate ben tre vittorie e tre pareggi, risultati che la ponevano a distanza dal primato del Brasile, ma anche in sicurezza per la Qualificazione finale. Il match di ieri ha dato lo strappo decisivo verso il mondiale. Arrivata una vittoria per 3-1 contro la nazionale Venezuelana. I giocatori ad aver segnato sono stati: Lautaro Martinez, Joaquin "Tucu" Correa ed anche l'altro Correa, Angel, in forza all'Atletico Madrid. Adesso la nazionale guidata dal capitano Lionel Messi, dovrà affrontare il Brasile, solo con una vittoria si potrebbe ancora sognare il primato nel girone. Ecco come si è comportato in campo il difensore laterale Nahuel Molina.

Molina

Più passa il tempo, più il terzino destro è destinato a diventare un perno di questa nazionale. Il giocatore anche ieri è stato in campo per tutti e 90 i minuti. Ennesima prestazione che convince sempre di più il mister Scaloni a puntare sulle sue capacità. Grande copertura e diverse buone giocate. Forse l'unica pecca è non essere riusciti a mantenere la rete inviolata, ma in questa situazione non ha colpe il giocatore argentino. Scopri assieme a noi come è andata per l'altro bianconero in nazionale <<<