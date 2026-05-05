Julio Velazquez ha conquistato ufficialmente il titolo di campione di Bulgaria. Un vero e proprio grande traguardo per l'ex tecnico dell'Udinese. Una grandissima impresa quella che ha messo a referto il tecnico spagnolo, visto che è riuscito ad interrompere ufficialmente il dominio del Ludogorets. La squadra famosa per le varie partecipazioni alle coppe europee, vinceva costantemente il campionato da ben quattordici stagioni. Risultato che da ancora più merito a quanto fatto e fatto vedere dagli uomini del Levski Sofia. Passiamo ai punti e soprattutto all'analisi nel dettaglio di un successo che rilancia un tecnico che dopo l'esperienza ad Udine ha continuato a lavorare duramente.

La grande vittoria del Levski Sofia

Julio Velazquez

Ha guidato l'Udinese dal Luglio del 2018 fino a metà Novembre ottenendo dei risultati decisamente al di sotto delle aspettative. Adesso si gode un torneo vinto e dominato dall'inizio alla fine, basti pensare che sono ben 14 i punti di vantaggio sul CSKA Sofia ed addirittura 16 quelli sul Ludogorets. Questo è il ventisettesimo titolo per la società della capitale e soprattutto un successo che mancava da ben 17 anni. Cambiando rapidamente discorso, torniamo nel mondo Udinese e parliamo di un possibile affare con il Napoli di Antonio Conte. Il prezzo dell'affare per Arthur Atta <<<