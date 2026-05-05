Il Napoli continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Un finale decisamente complesso, in cui la squadra sta lottando per tenere il secondo posto in classifica e ci sta riuscendo soprattutto grazie al rallentamento di tutte le avversarie. Ciò che importa ed interessa, però, è il mercato con il team che ha grande voglia di continuare a rinforzarsi e nel corso delle ultime ore ha messo un top sotto osservazione. L'Udinese sa che Arthur Atta piace al Napoli e con il passare delle settimane i contatti sembrano intensificarsi sempre di più. Non perdiamo un secondo e passiamo alle richieste della società di Udine.

Arthur Atta perno centrale dei bianconeri

Arthur Atta e Juan Miranda

Perno centrale con cui l'Udinese ha fatto un patto nel corso dell'ultimo gennaio ma difficilmente resterà in bianconero anche dopo quest'estate. Il prezzo è chiaro e per circa 30 milioni di euro potrebbe arrivare la cessione del talento francese che ha fatto esultare ben sei volte (nel corso di questa stagione) i fans friulani. Vedremo se il Napoli sceglieranno effettivamente l'ex Metz per sostituire un perno centrale come Zambo Anguissa. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul prossimo incontro. Assenza pesante a Cagliari, ecco tutti i dettagli <<<