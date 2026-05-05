Il Napoli non ha intenzione di mollare uno dei calciatori che più ha seguito nel corso delle ultime sessioni di mercato. Ecco tutti i dettagli
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Il Napoli continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Un finale decisamente complesso, in cui la squadra sta lottando per tenere il secondo posto in classifica e ci sta riuscendo soprattutto grazie al rallentamento di tutte le avversarie. Ciò che importa ed interessa, però, è il mercato con il team che ha grande voglia di continuare a rinforzarsi e nel corso delle ultime ore ha messo un top sotto osservazione. L'Udinese sa che Arthur Atta piace al Napoli e con il passare delle settimane i contatti sembrano intensificarsi sempre di più. Non perdiamo un secondo e passiamo alle richieste della società di Udine.
Arthur Atta perno centrale dei bianconeri
Perno centrale con cui l'Udinese ha fatto un patto nel corso dell'ultimo gennaio ma difficilmente resterà in bianconero anche dopo quest'estate. Il prezzo è chiaro e per circa 30 milioni di euro potrebbe arrivare la cessione del talento francese che ha fatto esultare ben sei volte (nel corso di questa stagione) i fans friulani. Vedremo se il Napoli sceglieranno effettivamente l'ex Metz per sostituire un perno centrale come Zambo Anguissa. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul prossimo incontro. Assenza pesante a Cagliari, ecco tutti i dettagli <<<
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