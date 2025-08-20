In casa Udinese persiste la necessità di potenziare il reparto offensivo. Con Cheddira bloccato dal Napoli a seguito dell'infortunio di Lukaku, la squadra friulana rivolge le sue attenzioni verso Adam Buksa, un giocatore molto apprezzato da Runjaic, che lo ha allenato nei suoi secondi e terzi anni al Pogon. Il calciatore è ansioso di riabbracciare il suo allenatore.
Udinese – Esterno o attaccante? La priorità di mercato del club
Il mercato dei bianconeri non è ancora terminato: mancano un esterno e un attaccante e il club sa quale sia la priorità
Per quanto riguarda le nuove acquisizioni, il nome di Zanoli continua a essere di grande interesse, soprattutto dopo che il Bologna ha deciso di puntare su Zortea. Secondo la Gazzetta dello Sport, non ci sono conferme riguardo alle speculazioni su Baldanzi.
