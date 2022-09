Udinese-Inter | L’euforia del direttore: “Concediamoci questa goduria”

Il direttore dell'area sport dei friulani è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale dei bianconeri, dopo la vittoria contro i nerazzurri che ha proiettato l'Udinese al terzo posto in classifica. Un risultato storico in questo avvio per la società guidata dai Pozzo che il direttore ha voluto commentare così: “Concediamoci questa goduria che durerà una settimana, poi ci sarà da pensare al Verona”. Pierpaolo Marino, ha poi proseguito parlando della gara in particolare: “meravigliosa reazione all’inopinato gol su punizione. Sono colpi da campione che in una squadra come l’Inter si sprecano, ma l’Udinese non meritava di stare sotto. La squadra reagisce e non è la prima volta, ci crede e vuole ogni volta portare a casa i tre punti”. I giocatori hanno “sempre agito per vincere. In altre annate eravamo più timorosi, ora invece aggrediamo in ogni parte del campo. Questo è merito di Andrea Sottil, ma i giocatori sono grandi”.