“Pronti a dare tutto”. Queste sono state le parole dette da mister Runjaic alla presentazione della squadra 2025/2026. Le interpretazioni che ne derivano sono davvero tante. Alcuni tifosi hanno chiesto l’Europa dal momento che la scorsa stagione lo spiraglio era abbastanza largo da poter provare.
udinese
Notizie Udinese – L’Europa dei tifosi è utopica! Ecco il vero obiettivo
Sono cambiate molte cose nel corso di pochi mesi e in termini di mercato la voragine è veramente grande. Lucca, Bijol, Thauvin e la ormai dichiarata assenza di Sanchez, sono segnali di smantellamento. Una situazione pressoché prevedibile e inevitabile e che adesso deve essere colmata dai nuovi arrivati. In media l’Udinese ha acquistato giocatori nettamente più giovani a cui manca l’esperienza per poter puntare alla salvaguardia del campionato, figuriamoci alla qualificazione in Europa.
Runjaic questo lo sa e pertanto è possibile dire che l’obiettivo dell’Udinese è di nuovo la salvezza se possibile in sicurezza e non all’ultima giornata come due stagioni fa. La squadra è vogliosa di mettersi alla prova e le stesse idee dell’allenatore adesso sembrano essere più solide e infuse tra i giocatori. Vedremo già da Lunedì contro il Verona, come verrà scritta la prima pagina di questa lunga ed intensa stagione. Le ultime di mercato: Il club offre ma viene respinto! La situazione<<<
