Notizie Udinese – L’Europa dei tifosi è utopica! Ecco il vero obiettivo

“Pronti a dare tutto”. Queste sono state le parole dette da mister Runjaic alla presentazione della squadra 2025/2026. Le interpretazioni che ne derivano sono davvero tante. Alcuni tifosi hanno chiesto l’Europa dal momento che la scorsa stagione lo spiraglio era abbastanza largo da poter provare.

Sono cambiate molte cose nel corso di pochi mesi e in termini di mercato la voragine è veramente grande. Lucca, Bijol, Thauvin e la ormai dichiarata assenza di Sanchez, sono segnali di smantellamento. Una situazione pressoché prevedibile e inevitabile e che adesso deve essere colmata dai nuovi arrivati. In media l’Udinese ha acquistato giocatori nettamente più giovani a cui manca l’esperienza per poter puntare alla salvaguardia del campionato, figuriamoci alla qualificazione in Europa.

Runjaic questo lo sa e pertanto è possibile dire che l'obiettivo dell'Udinese è di nuovo la salvezza se possibile in sicurezza e non all'ultima giornata come due stagioni fa. La squadra è vogliosa di mettersi alla prova e le stesse idee dell'allenatore adesso sembrano essere più solide e infuse tra i giocatori. Vedremo già da Lunedì contro il Verona, come verrà scritta la prima pagina di questa lunga ed intensa stagione.