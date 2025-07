Notizie Udinese – Un ex bianconero in uscita dal Watford: il punto

Antonio Tikvic, un difensore di 21 anni che è arrivato in Italia tramite l’Udinese nel 2023 e successivamente ceduto al Watford nel 2024, lascia definitivamente il gruppo Pozzo per trasferirsi in Bundesliga. Dopo il suo prestito al Grazer, il club inglese legato ai Pozzo ha venduto il giocatore a titolo definitivo al Münster, squadra di Bundesliga2, per una cifra di 850. 000 euro. Inoltre, il Watford ha incluso una clausola che prevede di ricevere il 50% del ricavato da una futura vendita.