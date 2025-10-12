Sono arrivati davanti al giudice a Udine i casi di frode ai danni di due ex calciatori dell’Udinese e della nazionale Argentina, il centrocampista Rodrigo De Paul e il portiere Juan Musso. In entrambi i procedimenti è accusato un loro connazionale di 42 anni, residente a Venezia. L'accusa è di aver incassato somme ingenti per la vendita di orologi di lusso che non sono mai stati consegnati.
Udinese – De Paul e Musso: gli ex in tribunale! La situazione
Secondo le accuse, i calciatori – assistiti dallo studio legale Tutino di Udine – incontrarono l'imputato durante una vacanza a Cortina nel 2020, dove l'uomo affermò di essere il responsabile della Boutique Rolex. Dopo alcune settimane, il 42enne si mise in contatto con i due sportivi, dichiarando di aver interrotto la sua collaborazione con il negozio in montagna, ma che continuava a lavorare con l'azienda produttrice. In questo modo, li persuase ad acquistare due orologi dal valore totale di oltre 56mila euro.
I giocatori trasferirono i soldi sul suo conto corrente e l'uomo promise di inviare la merce tramite corriere. Tuttavia, mancò la consegna degli orologi. Di fronte alle varie richieste di spiegazioni da parte delle vittime, il 42enne – che si scoprì avere molti precedenti penali per frode e ricettazione – fornì sempre giustificazioni per il ritardo. Fino a quando, nel 2021, è scattata la denuncia. Recentemente, in aula, hanno testimoniato gli agenti delle forze dell'ordine che hanno condotto le indagini. Le prossime udienze sono in programma per novembre per Musso e per gennaio per De Paul.
