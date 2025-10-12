Udinese – De Paul e Musso: gli ex in tribunale! La situazione

Sono arrivati davanti al giudice a Udine i casi di frode ai danni di due ex calciatori dell’Udinese e della nazionale Argentina , il centrocampista Rodrigo De Paul e il portiere Juan Musso . In entrambi i procedimenti è accusato un loro connazionale di 42 anni, residente a Venezia. L'accusa è di aver incassato somme ingenti per la vendita di orologi di lusso che non sono mai stati consegnati.

I giocatori trasferirono i soldi sul suo conto corrente e l'uomo promise di inviare la merce tramite corriere. Tuttavia, mancò la consegna degli orologi. Di fronte alle varie richieste di spiegazioni da parte delle vittime, il 42enne – che si scoprì avere molti precedenti penali per frode e ricettazione – fornì sempre giustificazioni per il ritardo. Fino a quando, nel 2021, è scattata la denuncia. Recentemente, in aula, hanno testimoniato gli agenti delle forze dell'ordine che hanno condotto le indagini. Le prossime udienze sono in programma per novembre per Musso e per gennaio per De Paul.