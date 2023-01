Notizie Udinese | L’ex Lasagna cerca squadra: in pole la Cremonese

L'ex centravanti dei bianconeri sarebbe fuori dai piani tecnici della squadra gialloblù. Su di lui si muovono diversi club di Serie A

Il team bianconero guidato da Andrea Sottil è al lavoro al Bruseschi per preparare al meglio la gara con la Sampdoria, fondamentale per ritrovare i tre punti che mancano da dieci partite. Bisogna sin da subito iniziare a progettare il prossimo calciomercato e per farlo occorre l'aiuto e il supporto da parte di tutti. In questo senso, arrivano aggiornamenti sulla situazione di un ex bianconero che potrebbe lasciare il suo club di appartenenza per rimanere in Serie A.

Tutto da scrivere il futuro di Kevin Lasagna. Nell'Hellas Verona che a gennaio è chiamato a cambiare volto, dopo l'ultimo posto in classifica, il centravanti ex Udinese è calciatore sacrificabile e per lui stanno arrivando le prime offerte. L'ex Udinese ha proposte in serie A: su tutte quella della Cremonese, fresca di vittoria in Coppa Italia. Secondo quanto riferisce Sky Sport, sarebbe stato il neo tecnico dei grigiorossi Davide Ballardini ad averlo chiesto, indicandolo addirittura come primo obiettivo di mercato.

Lasagna vuole ritrovarsi — Dopo la stagione 17/18 in maglia friulana, conclusa con 12 gol e 5 giornate di seguito a segno, Kevin Lasagna non è più riuscito a incidere in Serie A, perdendo col tempo il vizio del gol. Ora ha bisogno di un riscatto personale e Verona non sembra essere il posto giusto in cui cercalo: solo 5 reti in 34 presenze con gli scaligeri. Vedremo se il mercato gli offrirà una nuova chance, al ritorno sabato dall'infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi.