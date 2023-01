Mercato Udinese – La difesa resta un rebus / Serve un nuovo centrale

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei nuovi incontri di campionato. Non perdere tutte le ultime anche sul calciomercato

Il team bianconero continua a lavorare con la squadra in vista delle prossime partite di campionato che saranno molto importanti. Bisogna tornare alla vittoria ed occorre farlo il prima possibile visto l'andamento della società. Allo stesso tempo, però, ci si muove anche sul mercato visto che la squadra sta cercando di rinforzarsi in tutti i modi possibili ed immaginabili. Al momento la priorità è quella che riguarda il difensore centrale. Dopo la partenza di Bram Nuytinck la squadra ha intenzione di tornare sul mercato e cercare un sostituto di livello che sia un vero e proprio jolly in vista della seconda parte di questa stagione.

Il nome è già stato individuato da diverso tempo e stiamo parlando di Ryan Porteous. Il giocatore arriva dall'oltremanica e da diverso tempo si sta facendo valere proprio nel campionato in cui milita (quello scozzese). Bisogna monitorare attentamente la situazione anche perché il suo contratto è attualmente in scadenza e di conseguenza nei prossimi giorni con un'offerta al ribasso l'Udinese potrebbe comunque assicurarsi le sue prestazioni. Non è semplice riuscire a stabilire la cifra esatta e l'ipotetico valore di questo giocatore anche e soprattutto per le vicende contrattuali che abbiamo citato in precedenza. Si può prevedere all'incirca il suo costo effettivo.

Le cifre dell'affare — Secondo quanto riportato dalla BBC ci sono già stati dei colloqui tra la squadra bianconera e quella scozzese. Al momento non si è ancora giunti ad un accordo che possa dare il via libera a Porteous ma le due parti restano fiduciose con un occhio sul futuro. La cifra che potrebbe garantire il passaggio di proprietà dovrebbe aggirarsi attorno al milione di euro. Solo nelle prossime ore potremo sapere di più su questo affare.