News Udinese / L’ex parla ancora! Le parole dopo la vittoria dei bianconeri

Già una settimana fa, qualche giorno prima della partita tra Venezia e Udinese, il doppio ex Maurizio Domizzi aveva rilasciato un'intervista. Ieri dopo il successo dei friulani al Penzo l'ex difensore si è voluto esprimere di nuovo.

La sua intervista inizia subito con il fattore campo. Secondo Maurizio con lo stadiopieno come domenica si crea un'atmosfera bellissima che ricorda il calcio dei primi anni 2000. E questo non può essere che un bene per tutta la Serie A. Poi si concentra soprattutto sui bianconeri...