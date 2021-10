Notizie Udinese – Questa non ci voleva / Il grande ex è scatenato

Domenica, l'Udinese affronterà l'Atalanta del grande ex Luis Muriel. Il colombiano contro i friulani si scatena

Probabilmente già ve lo state immaginando. Il calciatore al centro dell'articolo è proprio Luis Muriel. L'attaccante sarà il grande ex di giornata. Il colombiano è arrivato ad Udine nell'estate del 2010. Tuttavia, esordisce in maglia bianconera due anni più tardi. Con l'Udinese, il classe '91 gioca 57 partite, segnando 15 gol. I tifosi impazziscono per lui, ma purtroppo nel 2015 viene ceduto alla Sampdoria per circa 11 milioni di euro. Dal 2019, la punta è all'Atalanta, dove in 71 gare ha realizzato 41 gol. In questo campionato, a causa di qualche infortunio, ha giocato poco: solo 4 gare, in cui ha segnato una rete. Ora, è tornato in forma e domenica vuole lasciare il segno.