Notizie Udinese / Occhio al mercato svincolati: in prova c’è Zeegelaar

L'ex giocatore bianconero è pronto a tornare in campo dopo essere rimasto svincolato questa estate. La società riflette sul suo ingaggio

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ad oggi la sfida è veramente molto serrata ed il prossimo incontro di campionato può essere la scintilla per tornare a fare bottino pieno. Dall'altra parte del campo ci sarà un'Atalanta con molta voglia di riscatto e sicuramente vorrà provare a vincere per poter continuare a sognare un piazzamento Champions che sembrava impossibile fino a qualche settimana fa. Adesso quella di sabato è una partita crocevia anche per la squadra friulana. Nel frattempo, un ex bianconero è vicino al ritorno in campo.

Marvin Zeegelaar è tornato ad Udine, e per ora si sta allenando con la squadra di Sottil. Il difensore olandese, attualmente svincolato, è in prova per qualche giorno a Udine e la proprietà sta riflettendo sull'opportunità di ingaggiarlo per dare al tecnico piemontese un' alternativa a sinistra dopo il grave infortunio al ginocchio di Ebosse. Zeegelaar è senza squadra da giugno, da quando è scaduto il suo contratto con l'Udinese dove era arrivato per due volte dal Watford.

Una chance per Marvin — Si tratta di un calciatore classe 1990 e considerato un vero e proprio jolly dal punto di vista tattico. Si tratta di un esterno sinistro, in grado di giocare in tre ruoli: terzino, esterno di centrocampo e esterno in attacco. E’ un calciatore di corsa, bravo nell’uno contro uno ed in fase offensiva. Negli ultimi anni è migliorato molto anche in fase difensiva. Sarebbe perfetto per sostituire Ebosse. Vedremo quale sarà la società nei prossimi giorni. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista del prossimo incontro di campionato. Ecco chi sostituirà Ehizibue <<<