Notizie Udinese – Un extraterrestre all’Olimpico / Prestazione da applausi

Andiamo ad analizzare nel dettaglio la prestazione di Norberto Beto contro i biancocelesti. Il focus sul migliore in campo

Ennesimo pareggio per l' Udinese . La gara di ieri è stata un mix di emozioni. Dalla gioia e la soddisfazione alla fine del primo tempo, all'amarezza e delusione con il gol di Acerbi. Fortunatamente, il gol di Tolgay Arslan ha regalato un punto più che meritato. Una sconfitta sarebbe stata difficile da digerire. Il migliore in campo non è stato il tedesco. Ecco di chi si tratta .

Possiamo dire che un giocatore del genere ad Udine non si è mai visto? L'Udinese ha avuto tanti attaccanti forti, ma con le caratteristiche di Beto, nessuno. Il portoghese riesce ad unire forza fisica e potenza con velocità ed agilità. Un mix che lo fa diventare praticamente infermabile. Ieri, nei primi 45 minuti è stato semplicemente devastante. Al 17', con un preciso colpo di testa ha sfruttato un preciso cross di Jajalo. Al 42' ha raddoppiato in contropiede con un'impressionante accelereazione che ha lasciato sul posto un velocista come Manuel Lazzari. A tu per tu con Reina non ha tremato: portiere saltato e prima doppietta in Serie A. Il classe '98 è salito a quota sei reti in campionato.