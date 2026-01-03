Como-Udinese | Fabregas nel post partita con i friulani: le parole

Il tecnico dei lariani ha commentato a caldo la gara contro l’Udinese che ha visto vincere il suo Como per uno a zero

Lorenzo Focolari Redattore 3 gennaio 2026 (modifica il 4 gennaio 2026 | 09:18)

Le parole di Fabregas nel post di Como-Udinese: “Il calcio moderno si concentra sui particolari, tutti esaminano ogni aspetto. Un dettaglio minimo può determinare l'esito della partita. Sono felice perché la squadra sta progredendo in questo, ed è bello osservare il loro gioco come nel primo tempo. L'unico rammarico è di non aver segnato già 3-4 reti come avremmo potuto, perché nel secondo tempo, grazie anche al loro impegno, hanno avuto delle opportunità e abbiamo subito un po' di pressione”.

Fabregas prosegue: “Tuttavia, un applauso alla squadra che ha saputo resistere, perché l'anno scorso non saremmo riusciti a vincere questa partita. Mercato? Stiamo cercando giocatori che siano il più versatili possibile, non abbiamo bisogno di qualcuno che sia solo forte fisicamente, perché se non riesce a fare nemmeno due passaggi, è un problema. Sappiamo cosa vogliamo cercare, ci sono delle doti nella squadra che ci mancano e cercheremo di migliorare ulteriormente con le risorse che abbiamo”.

"Nico Paz? Ha dovuto restare a letto per due giorni senza allenarsi perché non stava bene, per questo ha giocato solo 20 minuti e non era al meglio".