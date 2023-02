Notizie Udinese – Il fallimento di Success e Beto / Arriva l’ora di Thauvin

La squadra bianconera ieri pomeriggio ha offerto una delle peggiori prove da quando è iniziato questo campionato. Un po' per incompatibilità con lo stile di gioco espresso dal Torino ed un po' per la brutta prestazione offerta, ieri ci aspettava sicuramente molto di più da parte di questa squadra. Ad oggi la situazione è davvero complessa visto che alla società mancano molti gol e soprattutto la possibilità di tornare a rendere e correre come ad inizio stagione. L'infortunio di Deulofeu sicuramente non è stato una manna dal cielo, ma al contrario ha permesso alla società di avere ancora molti più problemi proprio in attacco. Adesso andiamo a vedere tutte le ultime sul duo che ha provato a sostituire l'attaccante spagnolo.

I giocatori messi sotto osservazione sono Isaac Success e Beto . Da quando hanno iniziato a giocare insieme, il rendimento dell'Udinese è calato a dismisura. Possiamo dire senza grossi timori che questa coppia non ha mai rispettato le aspettative. A parte il gol contro il Bologna, nessuno dei due è riuscito a gonfiare la rete nel corso delle precedenti e successive partite vissute assieme. Adesso mister Andrea Sottil non può fare altro che iniziare a cercare delle valide alternative. Molto probabilmente già dal prossimo incontro con il Sassuolo dobbiamo aspettarci delle incredibili novità.

Il nuovo che avanza

Arrivato proprio negli ultimi giorni di mercato, ha già grande voglia di mettersi in mostra. Stiamo parlando (se ancora non si fosse capito) di Florian Thauvin. Il calciatore francese non è ancora al meglio della condizione fisica, ma in queste settimane continuerà a lavorare con questo unico obiettivo in vista dei prossimi incontri.